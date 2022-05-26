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В Екатеринбурге двое рабочих погибли после падения с 32-го этажа

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Фото: Управление СК РФ по Свердловской области
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На стройке в Екатеринбурге двое рабочих погибли после падения с высоты 32-го этажа. Об этом 26 мая сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«…на строительной площадке по улице Московской произошел инцидент, связанный с падением с высоты двух работников, в результате чего оба они скончались. По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — сказано в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, строители находились на уровне 32-го этажа в так называемой люльке вдвоем. Один из тросов конструкции оборвался, и работники выпали. Как уточняет УМВД по Екатеринбургу, установлены личности погибших — это мужчины 1995 и 1989 годов рождения, граждане одной из среднеазиатских республик.

23 мая сообщалось, что в Новой Москве стрела башенного крана упала на рабочих, в результате один человек погиб, двое пострадали. Инцидент произошел около торгового центра «Сказка» на улице Анны Ахматовой.

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