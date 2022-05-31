Детская железная дорога заработала в Хабаровске

В Хабаровске летний сезон открыла Дальневосточная детская железная дорога. На церемонии открытия присутствовали руководители ДВЖД, представители регионального правительства, законодательной думы и города, а также ветераны-железнодорожники, жители и гости города.

Они осмотрели вокзал, учебный корпус и общежитие для воспитанников, приехавших из других городов. Поезд с первыми пассажирами нового сезона по традиции отправился от станции Пионерская.

ИА AmurMedia пишет, что развитию детской железной дороги на ДВЖД уделяют большое внимание. Так, за последние годы на малой магистрали открыли несколько специализированных классов, обновили пассажирскую инфраструктуру, провели реконструкцию путей.

Детская железная дорога будет работать во все дни, кроме понедельника и вторника. Первый рейс будет отправляться в 10.00, а последний — в 16.20. Для детей билет будет стоить 150 рублей, а для взрослых — 200 рублей.

В Волгограде с 1 мая начали ходить поезда под управлением юных железнодорожников. 74-й практический сезон начался на Приволжской детской железной дороге. Желающие могут совершить поездку под управлением молодых машинистов по пойме реки Царица и посетить музей истории Приволжской магистрали.