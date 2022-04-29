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Поезда детской железной дороги 1 мая начнут курсировать в Волгограде

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В Волгограде с 1 мая начнут ходить поезда под управлением юных железнодорожников. 74-й практический сезон начнется на Приволжской детской железной дороге.

Желающие смогут совершить поездку под управлением молодых машинистов по пойме реки Царица и посетить музей истории Приволжской магистрали.

Сейчас в составе детской железной дороги в Волгограде — многофункциональный корпус, депо для размещения подвижного состава и полигон протяженностью 1,2 км. На дороге есть три остановки: «Станция Пионерская», «Станция Гаситель» и «Площадь Чекистов».

Различные железнодорожные профессии под руководством наставников осваивают более 400 подростков.

Летом 2021 года детскую железную дорогу посетили порядка 4 тыс. человек, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

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