Coca-Cola расширила линейку своих напитков в России

Вслед за международным брендом Pepsi марка Coca-Cola расширяет линейку своих напитков. Так, в продаже в России появился напиток Coca-Cola Lemon без сахара. На желтой упаковке указано, что это новинка, увидели «Известия» в магазинах во вторник, 31 мая.

С весны онлайн-розница также предлагает неклассические напитки этого бренда: Lime — в бутылке с зеленой упаковкой, Zero со вкусом апельсина — в таре с рыжей наклейкой. Также впервые в РФ появилась Fanta без сахара, а также Fanta Манго-дэнс. Часть вкусов компания уже использовала в предыдущие годы. Но при их производстве всё-таки применяли классические для компании сочетания цветов: легендарный красный и желтый — для колы с лимоном.



Компания не ответила на запросы «Известий».



«Coca-Cola, следуя различным мировым трендам, ежегодно обновляет ассортимент своих брендов новыми упаковочными или вкусовыми решениями. Часть нового ассортимента остается в портфеле надолго, другая вводится на краткосрочный, сезонный период. Далее она снимается с производства или меняется на новые вкусы», — объяснили «Известиям» в пресс-службе «Азбуки вкуса».

Производители постоянно оценивают запросы рынка, разработку новых концепций, рецептур, рекламной поддержки. Эту работу начинают задолго до фактического запуска, добавили в пресс-службе. «Известия» запросили комментарии у X5 Group, «Магнит», «Ашан», Metro, «Окей», «Верный» и других торговых сетей.



В начале марта Coca-Cola заявила о приостановке работы в РФ. Затем генеральный директор производителя в США допустил полный уход компании с рынка. В России бренд развивает The Coca-Cola Сompany (маркетинг и продвижение имени), но производством и дистрибуцией занимается другая компания — Hellenic Bottling Company S.A. («Греческая бутилирующая компания»). Получается, из HA ушло одно юридическое лицо, но это не помешало другому создавать и продавать новые напитки этого имени в стране.



Производитель не ответил на запросы «Известий».



Холдинг запускает свои бренды в других цветах, то есть без использования классической гаммы, что может говорить о желании постепенно переориентировать покупателя на нечто новое, сказал «Известиям» источник на рынке ритейла. Это могут быть абсолютно непохожие на основной бренд напитки, которые появятся в ближайшее время. С другой стороны, производитель газировки мог получить франшизу от Coca-Cola на развитие бренда в РФ и постепенно развивать его на территории страны, добавил собеседник издания.



18 мая PepsiCo заявила о прекращении продаж в России своих флагманов: Pepsi, Merida, 7Up, Mountain Dew. С марта производитель распродавал запасы товара. С наступление лета компания готова перейти на обновленную линейку продукции. Так, расширится ассортимент напитков под брендом «Русский дар», под которым до этого продавался квас.

Многие крупные международные компании заявили о том, что снижают маркетинговую активность в РФ на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. Москва объявила об этой операции 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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