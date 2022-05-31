Льготную ипотеку могут расширить на апартаменты

В России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты. Инициативу планируют направить в правительство, в Госдуме законопроект рассмотрят до конца года. Сегодня льготная программа распространяется только на жилые новостройки, сообщает телеканал «Известия». Планируется снижение страховых взносов за сотрудников строительных компаний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.