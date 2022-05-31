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Надежда Бабкина оценила шансы на возвращение коллег из-за рубежа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народная артистка России, руководитель ансамбля «Русская песня» и депутат Московской городской думы Надежда Бабкина не верит в то, что покинувшие РФ артисты приедут назад, призналась она в беседе с «Известиями» во вторник, 31 мая.

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«Это их выбор. Мне казалось, что они очень содержательные и образованные люди. Я не ожидала, что у них внутри трушина. Я с ними не общаюсь», — сказала она.

Если они вернутся, Бабкина, возможно, будет с ними общаться, но с осторожностью. Артистка всё же скептически относится к предположениям о том, что уехавшие вдруг вернутся.

Рассуждая о спецоперации по защите Донбасса, она подчеркнула: что обсуждать указ президента мы не имеем права.

«Это — к исполнению. Пожалуйста, будьте любезны. Выложила сразу пост в поддержку. Считаю, что как никогда нам всей страной надо сплотиться и мыслить в одном направлении, в поддержку этого решения, победы спецоперации», — добавила руководитель ансамбля «Русская песня».

За это в свой адрес Бабкина получила проклятия. Но вступать в дискуссию не стала, заблокировала хейтеров. На на лацкане жакета она носит букву «Z» и не боится хейтеров.

«Мне всё равно, что думают обо мне и о том, что я ношу. Хочется хейтеров спросить: а ты сам-то что сделал для страны? Моя позиция абсолютно непоколебима», — добавила артистка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 31 мая в 10:00

«Я чистой воды патриот своей страны»

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