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Останки двух красноармейцев нашли в Липецкой области

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Останки двух красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в Воловском районе Липецкой области. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на центр военно-патриотического воспитания.

Останки из земли подняли поисковики экспедиционного клуба «Неунываки». Работы проводились в 2 км от села Спасское. Рядом с погибшими бойцами обнаружены ручные гранаты, диск от пулемета Дегтярева, цветные карандаши и мундштук. При этом поисковикам не удалось обнаружить именные вещи. Сохранился лишь фрагмент жестяного медальона одного из красноармейцев.

Предполагается, что бойцы погибли летом 1942 года. Все взрывоопасные предметы были извлечены из земли с участием полицейских и сотрудников МЧС.

В начале мая в Орловской области провели торжественное перезахоронение останков 58 красноармейцев, которые были найдены во время «Вахты памяти». Поисковики нашли только один медальон с именем Иван Иванович Перегубов, уроженец Воронежской области погиб в 1943 году в окрестностях села Кривцово.

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