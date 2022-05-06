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В Орловской области перезахоронили останки 58 красноармейцев

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В Болховском районе Орловской области провели торжественное перезахоронение останков 58 красноармейцев, которые были найдены в ходе всероссийской акции «Вахта памяти». Погибших воинов захоронили на Кривцовском мемориале.

Участникам «Вахты памяти» удалось найти только один медальон с именем Иван Иванович Перегубов. Уроженец Воронежской области погиб в 1943 году в окрестностях села Кривцово. Информация передана его родственникам.

Поисковые организации с 1 апреля работали на Кривцовских высотах, где бои с немецко-фашистскими захватчиками продолжались с 1941 по 1943 год. В состав групп вошли больше 500 активистов из Бурятии, Брянской, Архангельской, Московской и Орловской областей, пишет InfoOrel.ru. «Вахта памяти» не окончена, в августе начнется второй этап поисков.

Благодаря работе поисковиков только на Кривцовском мемориале захоронили больше 12,6 тыс. красноармейцев, которые пали в боях в Орловской области.

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