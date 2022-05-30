Житель Тамбовской области лишился 1,3 млн рублей из-за мошенников

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Житель поселка Сосновка перечислил почти 1,37 млн рублей злоумышленникам, представившимся сотрудниками банка.

По словам 48-летнего мужчины, звонки на его телефон поступали в течение двух дней. Собеседники заявляли, что якобы зарегистрированы попытки незаконного списания средств со счетов потерпевшего. Злоумышленники предложили мужчине оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Местный житель выполнил инструкции собеседников и затем в течение нескольких дней безуспешно пытался связаться с «представителями банка».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В полиции отмечают, что в последнее время количество подобных преступлений в регионе увеличилось. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка или правоохранительных органов, а затем предлагают участвовать в операции по разоблачению телефонных аферистов.