Мошенники под видом юридической фирмы оформляют кредиты на россиян

В Нижнем Новгороде юридическая фирма оформила кредит в 45 тыс. рублей на человека, который имеет инвалидность и страдает шизофренией.

Юристы Приволжского центра год назад пообещали Алексею Голубеву оформить гараж, но вместо обещанного оформили кредит несмотря на инвалидность.

«У него пенсия 10 тыс., из которой он платит 5 тыс. кредит. Мне на что его содержать, я сама пенсионерка?» — говорит мать пострадавшего.

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По словам Алексея, кроме гаража ему обещали помочь с оформлением дополнительных пособий.

«Год прошел, никаких сдвигов нет: гараж как стоял, так и стоит. Нет документов и не знаю, когда будут и будут ли вообще», — говорит Алексей.

Представители юридической фирмы говорит: «Мы подготавливаем в рамках условий документы и дальше консультируем клиента до того, как он получит результат». Они утверждают, что составляли дополнительные документы вне договора, бесплатно.

«Не было такого, что год назад мы заключили договор и забыли про человека. Мы встречались, списывались», — заявили представители фирмы.

Другая жительница Нижнего Новгорода также рассказала, что ей обещали помощь в правильном перерасчете пенсии, хотя на пенсию она еще не выходила. По ее словам, они обещали помочь и гарантировали, что пенсия у нее будет выше минимальной. Однако ее смутило, что сразу нужно было платить 25 тыс. рублей.

Другая пострадавшая также рассказала, что она отдала три своих пенсии — 61 тыс. рублей, а фирма не оказала никаких услуг.

24 мая стало известно, что жительница Крыма лишилась 2 млн рублей из-за телефонного мошенника. По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уговорил женщину перевести накопления на «безопасные счета» с помощью интернет-банка.

Также 24 мая руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала «Известиям», что с начала майских праздников специалисты зафиксировали новый всплеск активности телефонных мошенников, пытающихся похитить средства со счетов граждан. По ее словам, в 40% случаев люди сообщают о звонках от имени «сотрудников» ВТБ, по 20% приходится на «Сбер» и «Тинькофф», еще в 20% название кредитной организации не упоминается.