Реклама
Прямой эфир

Мошенники под видом юридической фирмы оформляют кредиты на россиян

0
Фото: МВД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде юридическая фирма оформила кредит в 45 тыс. рублей на человека, который имеет инвалидность и страдает шизофренией.

Юристы Приволжского центра год назад пообещали Алексею Голубеву оформить гараж, но вместо обещанного оформили кредит несмотря на инвалидность.

Тревожный звоночек: телефонные мошенники обновили сценарий
Чем опасна новая схема злоумышленников, похищающих деньги со счетов россиян

«У него пенсия 10 тыс., из которой он платит 5 тыс. кредит. Мне на что его содержать, я сама пенсионерка?» — говорит мать пострадавшего.

Реклама

По словам Алексея, кроме гаража ему обещали помочь с оформлением дополнительных пособий.

«Год прошел, никаких сдвигов нет: гараж как стоял, так и стоит. Нет документов и не знаю, когда будут и будут ли вообще», — говорит Алексей.

Представители юридической фирмы говорит: «Мы подготавливаем в рамках условий документы и дальше консультируем клиента до того, как он получит результат». Они утверждают, что составляли дополнительные документы вне договора, бесплатно.

«Не было такого, что год назад мы заключили договор и забыли про человека. Мы встречались, списывались», — заявили представители фирмы.

Другая жительница Нижнего Новгорода также рассказала, что ей обещали помощь в правильном перерасчете пенсии, хотя на пенсию она еще не выходила. По ее словам, они обещали помочь и гарантировали, что пенсия у нее будет выше минимальной. Однако ее смутило, что сразу нужно было платить 25 тыс. рублей.

Другая пострадавшая также рассказала, что она отдала три своих пенсии — 61 тыс. рублей, а фирма не оказала никаких услуг.

24 мая стало известно, что жительница Крыма лишилась 2 млн рублей из-за телефонного мошенника. По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уговорил женщину перевести накопления на «безопасные счета» с помощью интернет-банка.

Также 24 мая руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала «Известиям», что с начала майских праздников специалисты зафиксировали новый всплеск активности телефонных мошенников, пытающихся похитить средства со счетов граждан. По ее словам, в 40% случаев люди сообщают о звонках от имени «сотрудников» ВТБ, по 20% приходится на «Сбер» и «Тинькофф», еще в 20% название кредитной организации не упоминается.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022