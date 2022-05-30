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Названа дата прощания с балериной из Театра классического балета Лазаревой

Прощание с балериной из Театра классического балета Лазаревой пройдет 31 мая
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Фото: соцсети
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Прощание с балериной Государственного академического театра классического балета Алесей Лазаревой пройдет в Москве 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 30 мая.

«Прощание состоится завтра, 31 мая, в зале прощаний по адресу: Коломенский проезд, д. 4, стр. 3, в 14:00», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Лазарева скончалась 29 мая в возрасте 20 лет. Причины смерти устанавливаются.

По предварительным данным, балерина упала дома в ванной и потеряла сознание. Врачи пытались реанимировать девушку, но спасти ее не удалось.

В театре отметили, что Лазарева была артистичной, утонченной и сильной балериной. Она получила золотую медаль балетного конкурса имени Екатерины Максимовой, передает НСН.

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