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Четыре новые велодорожки обустроят в Омске до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Омске до конца 2022 года намерены обустроить еще четыре велодорожки. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Одна из дорожек появится на улице Крупской, где сейчас ведется масштабная реконструкция. Проект включает расширение 700-метрового участка дороги до четырех полос, обустройство тротуаров, заездных карманов, освещения.

«Между газоном и тротуаром, отделенным газоном, предусмотрено устройство двухметровой велосипедной дорожки. По одной полосе движения в обоих направлениях. Верхнее покрытие будет резиновым бесшовным двухслойным», — объяснил представитель заказчика.

На данном участке для велосипедистов предусмотрели площадки для временного отдыха. Их оборудуют необходимыми малыми архитектурными формами. Завершить работы планируется к октябрю.

Еще одну велодорожку обустроят в рамках капремонта дублера улицы Лукашевича на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова. Завершение работ ожидается в конце года, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Также велодорожки появятся на территории микрорайона «Прибрежный» недалеко от «Арены Омск» и в парке «Зеленый остров». Их общая площадь составит 5490 кв. м.

Кроме того, до конца года планируется разработать проект строительства транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом. Там тоже намерены обустроить велодорожку с освещением с двух сторон.

Все работы входят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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