Патрулирование мест отдыха проведут в Рязанской области

Патрули проверят соблюдение пожарной безопасности в лесах Рязанской области. рейды пройдут в местах отдыха 4 и 5 июня.

Специалисты намерены инспектировать лесную зону. На текущий момент в Рязанском районе действует запрет на разведение открытого огня, который также распространяется на мангалы. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят штрафы, пишет 62INFO.ru.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал о наиболее пожароопасных территориях в 2022 году. Особо сложная ситуация в июне-июле будет складываться в 21 регионе, в их числе — Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Орловская, Оренбургская и Амурская области. В августе под угрозой находится вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Урала, Дальнего Востока, Сибири и Приволжья.