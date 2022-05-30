В Минприроды назвали наиболее пожароопасные районы в этом сезоне

В интервью «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов рассказал о наиболее пожароопасных территориях в этом сезоне.

Как он сообщил, по данным Росгидромета и многолетними наблюдениями Авиалесоохраны, июнь-июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области.

Кроме того, он обозначил как опасные зоны Юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской области, юг Забайкальского края.

Министр включил в перечень Восток Челябинской области, Красноярского края. Север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края и, наконец, Запад Якутии.

По словам министра, в августе под угрозой — вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов Северо-Запада, Юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Самый сложный сезон из логики метеорологов ожидается этим летом в Красноярске и Якутии. Нам надо удержать эти две территории», — сказал Козлов.

В этом году с точки зрения климатической повестки лесные пожары начались на две недели раньше, чем в прошлом — это касается Дальнего Востока, добавил он.

Например, в Амурской области Тындинский район загорался традиционно в первых числах мая, а в этом году это произошло в первых числах апреля, отметил министр. Но регионы раньше и выходят из весеннего пожароопасного сезона.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет»