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Adidas и Puma принимают от ритейлеров из РФ заявки на новую коллекцию

Adidas и Puma принимают от российских ритейлеров заявки на коллекцию 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Немецкие транснациональные компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Puma принимают от российских ритейлеров заявки на коллекцию 2023 года. Об этом заявил «Известиям» источник в одной из онлайн-компаний в понедельник, 30 мая.

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Бренды продолжают отгружать свою продукцию в торговые сети в РФ. В основном компании делают это через дистрибьюторов, уточнил собеседник издания.

Содиректор ритейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин подтвердил «Известиям», что компании закрыли монобрендовые магазины в Российской Федерации, но продолжают отгружать товар в мультибрендовую розницу через дистрибьюторов.

18 мая источники на рынке торговой недвижимости рассказывали «Известиям», что Adidas надеется вернуться к полноценной работе в России. Отмечалось, что сеть почти завершила процесс изменения логистических цепочек. Компания зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организованы поставки в РФ. Ранее они располагались в Европе. При этом склады и распределительный центры находятся в Турции.

Для возвращения Adidas к работе в РФ есть варианты: продать компанию местному игроку, иностранному или сменить вывеску. Последний вариант для крупных сетей менее предпочтительный: ритейлеры годами вкладывались в развитие своей торговой марки.

«Известия» направляли запрос в Adidas, но в компании не ответили.

Иностранные фирмы приостанавливали деятельность в России на фоне разрыва логистических цепочек и санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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