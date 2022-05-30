Тысячу боеприпасов нашли в гараже под Нижним Тагилом

В гараже частного дома села Филатовское под Нижним Тагилом найдено более 1 тыс. снарядов. Их обследовали специалисты ОМОН «Малахит» управления Росгвардии по Свердловской области.

В гараже были инертные снаряды калибра 125 мм в количестве 1035 штук, а также три гранаты. Находка оказалась безопасной для граждан. Боеприпасы передали в правоохранительные органы, сообщает «ТагилСити.Ру».

Ранее сообщалось, что артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в селе Витязево в Анапе, а также на территории одного из санаториев. Боеприпасы уничтожены.