Реклама
Прямой эфир
Мир
Два волонтера пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Общество
В Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной
Мир
Пять человек погибли и 12 ранены в результате обстрела в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ и 15 беспилотников
Наука
Астроном предупредил о метеорном дожде утром 31 мая
Общество
Россияне намерены засудить Sony на 280 млн рублей за отключение PS Store
Мир
В Турции назвали вступление Украины в НАТО в обозримом будущем нереальным
Мир
Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ
Мир
ВСУ из Лисичанска подвергают обстрелам Северодонецк
Мир
Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил
Мир
Спасатели обнаружили тела 14 погибших при крушении самолета в Непале

В Красноярском крае горит почти 36 тыс. га леса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Красноярского края действуют 23 лесных пожара на общей площади 35,8 тыс. га. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства региона со ссылкой на оперативную информацию краевого Лесопожарного центра.

Опаленные края: площадь природных пожаров в Сибири выросла на 39%
Поможет ли в борьбе со стихией ужесточение персональной ответственности чиновников

По данным на утро 30 мая, лесные пожары бушуют в Нижнеингашском, Тасеевском, Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Емельяновском, Ермаковском, Казачинском, Большемуртинском районах и Дивногорске. Угрозы населенным пунктам нет.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, за последние сутки удалось ликвидировать 13 возгораний общей площадью 1,6 тыс. га. Очаги действовали в 11 муниципалитетах.

В тушении задействованы сотрудники Лесопожарного центра, специалисты из других регионов, резерва ФБУ «Авиалесохрана», сотрудники лесничеств, арендаторы. Охраняют леса от пожаров более 4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. единиц техники.

На территории Красноярского края продолжает действовать режим ЧС.

Ранее в мае в интервью «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов рассказал о наиболее пожароопасных территориях в этом сезоне. По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям «Авиалесохраны», июнь-июль ожидаются сложными в 21 регионе. Также Козлов выразил мнение, что, когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет. Сейчас до конца доводится расследование лишь 40% лесных пожаров, не все случаи доходят до взыскания.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022