В Красноярском крае горит почти 36 тыс. га леса

На территории Красноярского края действуют 23 лесных пожара на общей площади 35,8 тыс. га. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства региона со ссылкой на оперативную информацию краевого Лесопожарного центра.

По данным на утро 30 мая, лесные пожары бушуют в Нижнеингашском, Тасеевском, Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Емельяновском, Ермаковском, Казачинском, Большемуртинском районах и Дивногорске. Угрозы населенным пунктам нет.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, за последние сутки удалось ликвидировать 13 возгораний общей площадью 1,6 тыс. га. Очаги действовали в 11 муниципалитетах.

В тушении задействованы сотрудники Лесопожарного центра, специалисты из других регионов, резерва ФБУ «Авиалесохрана», сотрудники лесничеств, арендаторы. Охраняют леса от пожаров более 4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. единиц техники.

На территории Красноярского края продолжает действовать режим ЧС.

Ранее в мае в интервью «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов рассказал о наиболее пожароопасных территориях в этом сезоне. По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям «Авиалесохраны», июнь-июль ожидаются сложными в 21 регионе. Также Козлов выразил мнение, что, когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет. Сейчас до конца доводится расследование лишь 40% лесных пожаров, не все случаи доходят до взыскания.