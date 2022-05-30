Покупатели элитных новостроек перешли на достроенные дома

Интерес более 90% покупателей элитных новостроек сместился на дома в финальной стадии готовности. Об этом рассказали «Известиям» эксперты агентства элитной недвижимости Savills и холдинга «РСТИ» («Росстройинвест») в понедельник, 30 мая.

По данным Savills, в премиальном сегменте традиционно менее половины сделок совершались на финальной стадии готовности проекта. Так, в I квартале 2020 года этот показатель составлял 30% от общего числа договоров, в 2021-м — 44%, а в I квартале текущего года вырос до 58%.



Управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин заявил, что в компании связывают повышение спроса на проекты в финальной стадии готовности, во-первых, с тем, что в текущих условиях состоятельные люди стремятся сохранить свои сбережения, и в этом вопросе покупка качественной недвижимости является одним из самых надежных способов.

Во-вторых, предложение на вторичном рынке практически отсутствует, поскольку продавцы выжидают, стремясь не прогадать с ценой, и ищут способы дальнейшего инвестирования полученных денег.

«В-третьих, и это самое главное, покупатели премиального жилья хотят получить максимально готовый продукт, построенный с использованием качественных материалов, оборудованный европейскими инженерными системами, которые изначально были заявлены в проектах. Именно поэтому за последний квартал интерес на подобные лоты так сильно вырос. В том числе повышенным вниманием стали пользоваться квартиры с отделкой. Количество таких запросов по сравнению с прошлым годом выросло на треть», — рассказал Халин.



При этом количество высококлассных проектов в высокой степени готовности сейчас ограничено. В целом по Москве предложение в премиальном сегменте сократилось до 22% квартир от запроектированного девелоперами объема. Средняя цена элитного квадратного метра с начала года выросла на 9%, достигнув уровня 1 244 000 рублей.



«В настоящее время мы отмечаем рост обращений от покупателей в нашем доме ELEVEN», — заявил директор по продажам холдинга «РСТИ» в Москве Андрей Непомнящий.

Прежде всего это связано с тем, что объект полностью готов, уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, подчеркнул он. Для покупателей это означает, что девелопер гарантирует наличие заявленных опций в полном объеме. В доме установлены лифты европейского производства, в квартирах выполняется дизайнерская отделка, все материалы для которой были закуплены заранее.

«Благодаря этому покупатели точно понимают характеристики жилья, которое они приобретают. А в условиях критически сократившегося предложения в премиальном сегменте каждая квартира в открытой продаже становится эксклюзивным предложением», — заключил он.

Как рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов 16 мая, в России около 5% девелоперов снизили цены на квартиры для подогрева спроса на рынке. Он указывал, что в первой половине мая доля ипотечных заявок на новостройки снизилась вдвое. Для полного восстановления спроса на новостройки снижения цен на квартиры недостаточно, считает эксперт.

Последние годы в РФ был ажиотажный спрос на жилье: льготная ипотека на новостройки опосредованно повлияла и на вторичный рынок, отмечал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас же интерес к сделкам снизился, а вместе с ним и цены, сказал он.