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Художник Коршунов назвал умершего Бегака выдающимся мастером

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Художник Иван Коршунов назвал в беседе с «Известиями» в понедельник, 30 мая, скончавшегося телеведущего Алексея Бегака выдающимся мастером. Он также отметил, что для него это большая утрата.

«Он был выдающимся художником. Потом мы узнали, что он всесторонне талантливый человек, архитектор, пишет книги, в телепрограммах участвует. Это большая утрата», — отметил Коршунов.

Также художник назвал Бегака «большим профессионалом» высочайшего уровня.

О смерти 62-летнего Алексея Бегака стало известно 29 мая. Печальную новость сообщил его друг актер Леонид Ярмольник, отмечает телеканал «Звезда». О причинах смерти не сообщается.

Бегак был художником и телеведущим. Родился 10 марта 1960 года в Москве в семье артистов балета Большого театра. Окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Работал художником-иллюстратором и дизайнером книг. Он оформил в числе прочих книги о Хемингуэе, Пастернаке и Конан Дойле, сообщает сайт kp.ru.

Живописные работы Бегака выставлялись во многих галереях, его работы находятся в частных коллекциях в РФ, США, Германии, Японии, Англии, пишет Life.ru.

Алексей Бегак работал на нескольких российских телеканалах, несколько лет был ведущим программы «Правила жизни» на телеканале «Культура».

Последняя выставка Алексея Бегака «Идеальная комната» прошла в московской Fine Art Gallery осенью прошлого года, сообщает телеканал «360».

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