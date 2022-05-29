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Телеведущий Алексей Бегак скончался на 63-м году жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский художник и телеведущий Алексей Бегак умер в воскресенье на 63-м году жизни. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на актера Леонида Ярмольника.

«Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало», — сказал артист.

Как отметил Яромольник, Бегак был его близким другом. О причинах смерти и месте прощания не сообщается.

Информация о смерти ведущего ранее появилась на платформе «Смотрим» медиахолдинга ВГТРК. Бегак был ведущим программы на телеканале «Россия–Культура».

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