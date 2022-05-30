Медик из Тувы рассказал о службе добровольцем на спецоперации

«Известия» узнали о работе медиков в спецоперации по защите Донбасса. Так, с изданием побеседовал 31-летний Конгару Кылан-оолу из Тувы, который сейчас находится под Авдеевкой в ДНР.

Мужчина в Донбасс приехал добровольцем. Позывной «Тунгус» ему дал предыдущий командир еще в ЛНР — за меткость при стрельбе (хотя между землями тунгусов и тувинцев расстояние 2 тыс. км). В бой Тунгус выходит, вооружившись автоматом и гранатометом. Хотя главное в его арсенале — медицинский рюкзак: Конгар оказывает первую помощь раненым на поле боя.

В Донбасс, рассказывает Конгар, изначально он не собирался. Но когда погиб его земляк — 20-летний односельчанин, служивший по контракту, мужчина купил необходимое военное снаряжение и выехал в зону боевых действий.

«Много тувинцев участвует в спецоперации, хотя это особо и не на слуху. Было бы странно, если бы земляки министра обороны (Сергей Шойгу родом из Тувы — Ред.) не находились на передовой. Своим участием мы показываем, что являемся частичкой нашей единой общероссийской семьи», — рассказывает Конгар.

Изначально Конгара назначили снайпером. Но в итоге верх взяла специальность горного спасателя — стал медиком. Опыта добирал в госпиталях ЛНР. А после — на практике в ДНР.

На Авдеевском направлении он выходит на задания со штурмовой группой. Как ценного кадра его оставляют чуть за спиной передового отряда, где он принимает раненых, оказывает им первую помощь, стабилизирует состояние, после чего отправляет в тыл.

Авдеевка — ключ к донецкому направлению. Расстояние до окопов ВСУ на том участке, где воюет Конгар, максимум 500, а минимум — 25–30 метров.

«Здесь своя специфика ведения боя. Бои проходят только в лесопосадках, длинных широких полосах. А лес, «зеленка» — это зона, где при наступлении не особо укроешься от минометного или артиллерийского обстрела — ты, по сути, как на ладони», — поделился Тунгус.

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