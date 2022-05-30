В России предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такое обращение федеральная компания «Этажи» направила в правительство РФ и Минфин. С копией письма ознакомились «Известия».

В документе говорится, что чаще всего семьи продают единственную квартиру для улучшения жилищных условий. А наследники нередко стараются в обход законодательства реализовать свою недвижимость с занижением суммы сделки (на сумму налога) и становятся жертвами мошенников.

В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что письмо пока не поступило в аппарат правительства. В Минфине обращение уже получили — предложения будут рассмотрены, сказали в пресс-службе ведомства.

Сегодня при продаже недвижимости граждане обязаны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13% — если квартира находится в собственности менее трех лет.

Речь о единственном жилье или доставшемся в наследство, напомнил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В большинстве остальных случаев НДФЛ можно не платить только спустя пять лет владения, добавил он.

С 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения имуществом при соблюдении определенных условий, напомнили в Минфине.

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в частности, льгота предоставляется в случае покупки другого жилья в срок до 30 апреля следующего после продажи года, при этом новая квартира должна быть больше по площади проданной.

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Сдельный совет: в РФ хотят отменить налог при продаже жилья для семей с детьми