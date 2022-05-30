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По девушке открыли огонь из пневматики на юго-востоке Москвы

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Фото: ТАСС
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В Москве в ночь на 30 мая неизвестный ранил девушку, открыв огонь из пневматического оружия.

По данным «Известий», инцидент произошел в Марьинском парке. Девушку подстрелили из окна.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. О состоянии девушки информации нет.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде неизвестный прострелил женщине обе ноги из окна ЖК «Гранд Парк».

Пострадавшая вспомнила, что около полугода назад она слышала, что кто-то из дома стрелял по собакам, однако этого человека так и не нашли. Местные жители полагают, что в женщину и собак стрелял один и тот же человек.

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