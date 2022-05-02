Жительнице Сергиева Посада прострелили колени из окна жилого комплекса

В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестный прострелил женщине обе ноги из окна ЖК «Гранд Парк». Об этом в понедельник, 2 мая, она рассказала «Известиям».

Отмечается, что одна пуля прошла навылет, а другая застряла в колене. Вытаскивать ее опасно, так как пострадавшая рискует остаться инвалидом.

По словам Ольги Борисовой, она с подругами вышла прогуляться в сквер после работы. Компания взяла с собой готовый шашлык и решила присесть на лавочке возле дома. Женщина отметила, что они вели себя культурно и не шумели.

Она рассказала, что первый выстрел прозвучал около 23:00. Второй выстрел через несколько минут прилетел в лавку, рядом с которой стояла компания.

Ольга вспомнила, что около полугода назад она слышала, что кто-то из дома стрелял по собакам, однако этого человека так и не нашли.

Женщина уточнила, что после выстрелов они с подругами решили перейти на другую сторону сквера, но в итоге они подошли еще ближе к балкону, с которого стреляли.

«Девчонки стояли за мной. Я повернулась к скамейке, получается, лицом к дому, и тут я слышу выстрел, и понимаю, что у меня в правую ногу попадание», — сказала она.

Подруги Борисовой подумали, что ей просто показалось, однако в это же время пуля попала женщине во вторую ногу.

Личность стрелявшего на данный момент не установлена. Местные жители полагают, что в женщину и собак стрелял один и тот же человек.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что 80-летний житель Одинцова затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая тому спуститься. Мужчина отказался выйти из квартиры, в результате полиция приняла решение вскрыть дверь.

В этот момент пенсионер выстрелил через дверь и попал в сотрудника МЧС, который помогал правоохранителям. Спасатель скончался. Позже пенсионера задержали.

По факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что пенсионер ранее уже пугал соседей неадекватным поведением, а однажды стрелял из пневматического оружия по соседнему дому. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.