Глава Минприроды раскритиковал идею выхода РФ из Парижского соглашения

Проблема глобальных климатических изменений и потепления — общемировая, и решать ее можно только при участии всех стран, заявил в интервью «Известиям» глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Роль России в этом процессе огромна. Наша территория — это 1/8 суши, более 815 млн га лесного покрова. Россия, безусловно, является глобальным экологическим донором», — отметил министр.

Имея целью достижение 30-процентного сокращения выбросов парниковых газов (к 2030 году) и углеродной нейтральности (к 2060-му), Россия не просто отдает дань климатическому тренду, а разрабатывает серьезную правовую и экономическую основу для этого, считает он.

«Надо ли выходить России из Парижского соглашения — однозначно нет. Спекуляции вокруг этой темы расцениваем как высказывания частного мнения с целью пиара. Фактически это означало бы либо попытку отрицания проблемы меняющегося климата, либо демонстрацию нежелания работать в этом направлении», — сказал Козлов.

По его мнению, отрицание проблемы и нежелание над ней работать выглядело бы демаршем и однозначно нанесло бы серьезный удар по имиджу России как экологически ответственного государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет»