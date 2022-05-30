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Глава Минприроды раскритиковал идею выхода РФ из Парижского соглашения
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Глава Минприроды раскритиковал идею выхода РФ из Парижского соглашения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Проблема глобальных климатических изменений и потепления — общемировая, и решать ее можно только при участии всех стран, заявил в интервью «Известиям» глава Минприроды РФ Александр Козлов.

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«Роль России в этом процессе огромна. Наша территория — это 1/8 суши, более 815 млн га лесного покрова. Россия, безусловно, является глобальным экологическим донором», — отметил министр.

Имея целью достижение 30-процентного сокращения выбросов парниковых газов (к 2030 году) и углеродной нейтральности (к 2060-му), Россия не просто отдает дань климатическому тренду, а разрабатывает серьезную правовую и экономическую основу для этого, считает он.

«Надо ли выходить России из Парижского соглашения — однозначно нет. Спекуляции вокруг этой темы расцениваем как высказывания частного мнения с целью пиара. Фактически это означало бы либо попытку отрицания проблемы меняющегося климата, либо демонстрацию нежелания работать в этом направлении», — сказал Козлов.

По его мнению, отрицание проблемы и нежелание над ней работать выглядело бы демаршем и однозначно нанесло бы серьезный удар по имиджу России как экологически ответственного государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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