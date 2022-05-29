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ЕС рассматривает возможность отсрочки эмбарго на нефть из РФ

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Евросоюз может отсрочить эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отложить введение ограничений предлагают по трубопроводу «Дружба», передает телеканал «Известия». Перенос поможет решить вопросы с поставками Венгрии, Словакии и Чехии. Эти страны не имеют выхода к морю. Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт нефти РФ в другие государства ЕС или третьи страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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