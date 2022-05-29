ЕС рассматривает возможность отсрочки эмбарго на нефть из РФ

Евросоюз может отсрочить эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отложить введение ограничений предлагают по трубопроводу «Дружба», передает телеканал «Известия». Перенос поможет решить вопросы с поставками Венгрии, Словакии и Чехии. Эти страны не имеют выхода к морю. Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт нефти РФ в другие государства ЕС или третьи страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.