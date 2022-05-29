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Кремль подтвердил планы Путина и Эрдогана провести переговоры 30 мая
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Кремль подтвердил планы Путина и Эрдогана провести переговоры 30 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор. Информацию об этом подтвердил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков 29 мая.

«Да. В планах есть», — сказал он.

Ранее в воскресенье Эрдоган сообщил журналистам, что планирует провести 30 мая переговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что мечтает о скорейшем окончании украинского конфликта, но, по его мнению, с каждым днем события разворачиваются в негативном ключе.

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