Кремль подтвердил планы Путина и Эрдогана провести переговоры 30 мая
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор. Информацию об этом подтвердил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков 29 мая.
«Да. В планах есть», — сказал он.
Ранее в воскресенье Эрдоган сообщил журналистам, что планирует провести 30 мая переговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что мечтает о скорейшем окончании украинского конфликта, но, по его мнению, с каждым днем события разворачиваются в негативном ключе.
Новость дополняется