Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлили
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 6 июня. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила Росавиация.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Запрет на полеты в эти аэропорты был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.
Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.
Остальные аэропорты работают штатно. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.