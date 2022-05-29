Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлили

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 6 июня. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила Росавиация.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет на полеты в эти аэропорты был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

Остальные аэропорты работают штатно. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.