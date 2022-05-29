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Праздничный салют прошел в честь Дня пограничника в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Праздничный салют в честь Дня пограничника прошел 28 мая на Поклонной горе и ВДНХ в Москве.

Жители столицы смогли увидеть в небе фейерверки более 20 видов, в том числе «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль» «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов в диаметре достигали 300 м.

Фейерверки запустил отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. При этом в своей речи он заявил о пресечении провокаций и диверсий в приграничных с Украиной районах. Путин также отметил работу сотрудников погранслужбы по выявлению боевиков неонацистских группировок, пропуску беженцев, помощи женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты.

В заключение, он пожелал пограничникам и их семьям здоровья, успехов и благополучия.

В субботу российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. День пограничника был учрежден в 1958 году постановлением Совета министров СССР. Именно тогда за этим праздником закрепилась дата

На сегодняшний день пограничники охраняют более 60 тыс. км границы, три четверти которой — морская (ее охраняет Береговая охрана). Самая длинная граница у России с Казахстаном — 7599 км, самая протяженная на море — в Арктике — 19 тыс. 724 км. Кроме того, пограничники обеспечивают работу на почти 400 пунктах пропуска. Ежедневно на службу выходят около 10 тыс. пограничных нарядов и до 60 кораблей и катеров.

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