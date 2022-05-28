В Запорожье ограничили продажу сахара и соли

На подконтрольной Украине территории Запорожья ввели ограничения на продажу сахара и соли, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. Решение было принято из-за дефицита продуктов, передает телеканал «Известия». Сахар отпускается в количестве не более 5 кг в одни руки, а соль — не более двух пачек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.