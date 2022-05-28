Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный буксир «Зевс»

Проект ядерного буксира «Зевс» помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли. «Роскосмосу» необходим 1 трлн рублей, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 28 мая.

Он отметил, что сейчас крупная сумма, принадлежащая Банку России, арестована за рубежом. В связи с этим Рогозин считает целесообразным напечатать эти деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты.

«Если «Роскосмос» получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта «Зевс» — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — рассказал Рогозин в интервью телеканалу Россия 24.

По словам главы «Роскосмоса», если бы эти средства были, госкорпорации удалось бы «толкнуть с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит ракетно-космическую отрасль и рванет ее вперед».

Рогозин подчеркнул, что у РФ есть колоссальный резерв средств.

7 апреля исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко рассказал в интервью «Известиям», что первая миссия ядерного буксира «Зевс» состоится в 2030 году. Планировалось, что сначала «Зевс» и модуль полезной нагрузки, каждый на своей ракете-носителе, будут выведены на околоземную орбиту с космодрома Восточный. Далее будет проведена их орбитальная стыковка и осуществлен облет Луны и возврат к Земле.

В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» — трехмерная графика его работы в космосе. Он получил название «Зевс».

В январе 2020 года говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.