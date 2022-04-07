Ядерный буксир «Зевс» отправится искать жизнь на спутниках Юпитера в 2030 году

Первая миссия ядерного буксира «Зевс» состоится в 2030 году, рассказал в интервью «Известиям» в четверг, 7 апреля, исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко.

«Сначала «Зевс» и модуль полезной нагрузки, каждый на своей ракете-носителе, будут выведены на околоземную орбиту с космодрома Восточный. Далее будет проведена их орбитальная стыковка и осуществлен облет Луны и возврат к Земле. Потом состоится отработка перестыковки с другим модулем полезной нагрузки. Далее «Зевс» полетит в сторону Венеры, совершит там гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Длительность миссии составит 50 месяцев, она завершится примерно в 2034 году», — сообщил он.

С помощью зондов, которыми загрузят буксир, ученые исследуют атмосферу, магнитосферу и внутренние источники энергии Юпитера, подледные океаны Европы и Ганимеда. Спутники Юпитера планируется проверить на наличие биомаркеров и условий, потенциально пригодных для существования жизни.

«Установлено, что на некоторых из них есть океаны, покрытые льдом, из-под которого иногда выходит пар, наблюдается некоторая тектоническая активность, что говорит о горячем ядре небесного тела. Тепло и вода же представляют собой необходимые условия для существования жизни», — пояснил Блошенко.

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«Мы проверим спутники Юпитера на наличие там жизни»