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Рогозин заявил о готовности России и Китая подписать соглашение по лунной базе

Рогозин: РФ и КНР готовятся к подписанию соглашения по лунной базе
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Фото: ТАСС/dpa/Silas Stein
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Межправительственное соглашение России и Китая о создании научно-исследовательской лунной базы находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил в субботу, 28 мая, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«С Китаем сейчас в высшей степени высокая степень готовности для подписания межгосударственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что РФ и Китай, строя свои собственные лунные проекты, совмещают их по полученной информации. В будущем на Южном полюсе будет создана совместная научная станция.

В конце февраля глава «Роскосмоса» сообщал о том, что Россия и Китай подписали ряд важных документов по исследованию Луны. В частности, были подписаны меморандум, соглашение и межправительственное соглашение. Как отмечал Рогозин, Китай при хорошей финансовой поддержке активно выполняет первый этап программы исследования Луны автоматическими станциями.

Также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией, другими странами и с Европейским космическим агентством.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили дорожную карту совместной лунной базы. Строительство станции начнется в 2026 году, завершить которое планируется до 2035 года. В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. С 2026 по 2030 год на станции запланированы две миссии: по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также по возвращению на Землю образцов лунной породы. В последующие четыре года стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны.

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