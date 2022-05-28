Bloomberg сообщил о бунте рабочих на одном из заводов Apple в Китае

Рабочие организовали бунт на одном из предприятий компании Quanta Computer, подрядчика Apple в Китае. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в мае произошло уже два подобных инцидента. Поводом для беспорядков стали жесткие меры по борьбе с новой волной COVID-19 в КНР. В частности, сотрудникам Quanta было запрещено покидать территорию завода. Также на фоне изоляции обострились внутренние конфликты.

«По словам нескольких сотрудников, в начале месяца бунтовщики, обеспокоенные истощением запасов, прорвались на охраняемые территории в поисках предметов первой необходимости <...> Также распространились сведения о многочасовом противостоянии в общежитии тайваньских специалистов Quanta», — говорится в публикации.

Как отметил один из свидетелей, люди измотаны ограничениями и постоянным контролем, а отсутствие конкретных перспектив лишь усугубляет ситуацию.

В Шанхае с 28 марта действует крупнейший локдаун из-за вспышки COVID-19. В городе закрыли все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Временно не работает общественный транспорт, передвижение автомобилей разрешено только по спецпропускам.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

Ранее в этот день стало известно, что автоконцерн Toyota Motor приостановит часть производственных линий на восьми японских заводах из-за перебоев с поставками комплектующих, в том числе чипов, из Китая, где после вспышки коронавируса был введен карантин.

С 16 по 21 мая поочередно будет приостановлено производство в Мотомачи, Такаоке, Иватэ и других городах и префектурах. На этих линиях выпускаются GR Yaris, Corolla, Corolla Cross, Corolla Touring, Harrier, RAV4, Prius, Land Cruiser Prado и другие модели.

План производства на май из-за простоя сократят с 750 тыс. единиц машин до 700 тысяч.

В конце апреля власти китайской столицы Пекин приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемостью COVID-19.

3 апреля на востоке Китая в городе Сучжоу обнаружили новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса. Его обозначили как BA.1.1.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.