Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти США одобрили отправку Украине систем залпового огня
Мир
Трамп допустил свое участие в президентских выборах США
Мир
В Турции испытали собственную систему ПВО
Мир
Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны
Общество
Путин поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника
Мир
Волонтеры из РФ доставили 8 т гумпомощи для животных Донбасса и Украины
Экономика
Почти 90 тыс. т сырой нефти доставили из России в Шри-Ланку
Спорт
Папин нокаутировал Прашовича на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Спорт
Тищенко по очкам победил Сермено на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
Минобороны РФ заявило о стрельбе ВСУ по ДНР из зернохранилища Северска
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень
Сюжет:

Bloomberg сообщил о бунте рабочих на одном из заводов Apple в Китае

0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочие организовали бунт на одном из предприятий компании Quanta Computer, подрядчика Apple в Китае. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

COVID-22: чем грозят экономике локдауны в Китае
Сбой производственных цепочек усилит экономические потрясения повсеместно

Отмечается, что в мае произошло уже два подобных инцидента. Поводом для беспорядков стали жесткие меры по борьбе с новой волной COVID-19 в КНР. В частности, сотрудникам Quanta было запрещено покидать территорию завода. Также на фоне изоляции обострились внутренние конфликты.

«По словам нескольких сотрудников, в начале месяца бунтовщики, обеспокоенные истощением запасов, прорвались на охраняемые территории в поисках предметов первой необходимости <...> Также распространились сведения о многочасовом противостоянии в общежитии тайваньских специалистов Quanta», — говорится в публикации.

Как отметил один из свидетелей, люди измотаны ограничениями и постоянным контролем, а отсутствие конкретных перспектив лишь усугубляет ситуацию.

В Шанхае с 28 марта действует крупнейший локдаун из-за вспышки COVID-19. В городе закрыли все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Временно не работает общественный транспорт, передвижение автомобилей разрешено только по спецпропускам.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

Ранее в этот день стало известно, что автоконцерн Toyota Motor приостановит часть производственных линий на восьми японских заводах из-за перебоев с поставками комплектующих, в том числе чипов, из Китая, где после вспышки коронавируса был введен карантин.

С 16 по 21 мая поочередно будет приостановлено производство в Мотомачи, Такаоке, Иватэ и других городах и префектурах. На этих линиях выпускаются GR Yaris, Corolla, Corolla Cross, Corolla Touring, Harrier, RAV4, Prius, Land Cruiser Prado и другие модели.

План производства на май из-за простоя сократят с 750 тыс. единиц машин до 700 тысяч.

В конце апреля власти китайской столицы Пекин приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемостью COVID-19.

3 апреля на востоке Китая в городе Сучжоу обнаружили новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса. Его обозначили как BA.1.1.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022