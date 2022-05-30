Финансисты перечислили стратегии частного инвестирования в кризис

Стратегия инвестирования в кризис зависит прежде всего от цели инвестора — сохранить средства, уберечь деньги от инфляции или заработать. Об этом заявила «Известиям» глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова в понедельник, 30 мая.

Облигации

Если цель — сохранить деньги, можно вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения в несколько месяцев и фиксированной процентной ставкой. Так можно хотя бы частично уберечь деньги от инфляции, рассказала Анастасия Тарасова.

Банковские вклады

Другой популярный защитный актив — банковский вклад — из-за снижения ставки Банка России немного утратил актуальность, но деньги на вкладах в любом случае не обесценятся полностью, отметила глава инвестфонда Maerli Capital. Она посоветовала положить средства на краткосрочный депозит на один-три месяца, а за это время разобраться, как именно развивается ситуация и что можно предпринять.

В ближайшее время на рынке, скорее всего, появятся интересные предложения по вкладам на средние и длинные сроки, которые дадут клиентам возможность получать вполне привлекательный доход, прогнозирует независимый финансовый советник. По ее мнению, банки все еще нуждаются в ликвидности, а кроме того, пока не могут получить необходимую им доходность со стороны кредитов, поэтому в ближайшее время маловероятно резкое снижение ключевой ставки.

Одним из решений может быть открытие нескольких вкладов с разными сроками, отмечает финансовый советник. Сейчас короткие вклады выгоднее длинных, но к моменту их закрытия вкладчикам придется открывать новые депозиты по более низким ставкам. Зато вложить деньги на долгий срок через несколько месяцев, скорее всего, можно будет по ставкам, которые ненамного отличаются от сегодняшних, добавила она.

При этом самыми доходными будут краткосрочные депозиты, но в перспективе разница между ними и вкладами на длительные сроки постепенно начнет выравниваться, рассказала специалист. На сегодня в банках ставки по депозитам на три и на шесть месяцев отличаются приблизительно на 2 процентных пункта (п.п.), а по годовым вкладам они еще на 2 п.п. ниже.

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов рекомендует гражданам, имеющим существенную долю рублевых наличных активов воспользоваться текущим моментом для покупки валюты — в первую очередь доллара США, поскольку текущая политика регулятора по дальнейшему снижению ставки и ослаблению валютных ограничений будет способствовать восстановлению курса доллара.

«Основные причины недавнего снижения ставки Центробанка с 14 до 11% — более активное замедление инфляции в мае по сравнению с ожиданиями, низкая кредитная активность, возврат денег на банковские депозиты до уровней на 23 февраля, снижение рисков финансовой стабильности», — рассказал он.

При этом непрофессиональным трейдерам Анастасия Тарасова советует с осторожностью отнестись к спекуляциям с валютой. Рубль очень сильно зависит от политической ситуации, и предсказать его движения в кризис сложно, пояснила она.

Акции российского рынка

В целом акции остаются интересным инструментом, но здесь нужно быть очень осторожным и не пытаться заработать на скачках их стоимости, считает глава Maerli Capital. По ее словам, лучше купить бумаги стабильных российских компаний, например голубые фишки или акции, не попавших под санкции крупных компаний-экспортеров, к примеру производителей удобрений, энергетического, металлургического и IT-секторов.

Резкое укрепление рубля за последние несколько недель привело к обвалу российского рынка, прибыль экспортеров значительно уменьшилась, поэтому весь нефтегазовый сектор находится под давлением, за исключением «Газпрома», по которому 26 мая были объявлены высокие дивиденды в 52 рубля за акцию, что значительно увеличило перспективы роста бумаги даже при сохранении высоких политических рисков актива, рассказал Евгений Шатов.

Инвесторам имеет смысл рассмотреть недооцененные золотодобывающие компании, акции которых уже упали значительно ниже справедливой стоимости. К примеру, горнорудная компания «Полиметалл» не является инвестиционной рекомендацией, сказал специалист.

«На российском рынке сложилась интересная ситуация, при которой акции падают в рублевом выражении, но в долларовом прекрасно растут. В результате по долларовому индексу российский рынок уже почти отыграл февральское падение. Индекс РТС на 24 февраля составлял $743, а сейчас его значение — $1170, то есть рынок вырос уже на 60%», — добавил партнер Capital Lab.

На Московской бирже продолжается боковой тренд, в рублях пока что роста российских акций ожидать не стоит, констатировал он. Однако до конца года рынок вполне может прибавить 30% за счет ослабления курса рубля и вернуться на докризисный уровень, считает партнер инвесткомпании. По его словам, главный сдерживающий фактор роста рынка — неопределенность, связанная с положением нерезидентов, составляющих львиную долю в общем объеме активов. Пока план ЦБ по выходу нерезидентов все еще не представлен, инвесторам оптимально было бы дождаться разрешения этой ситуации. Один из возможных сценариев развития событий — выкуп акций у нерезидентов на биржевом рынке и постепенная продажа на бирже, что увеличит предложение, которое будет давить на цены, поэтому в лучшем случае это может привести к длительному боковому тренду, сказал эксперт.

Акции американского рынка

Говоря об американском рынке, Евгений Шатов отметил, что для защиты от инфляции инвесторам следует обратить внимание на акции четырех секторов: продукты питания, товары первой необходимости, ритейл, сырьевой сектор и медицина. От них потребителям будет сложно отказаться в условиях разгона инфляции, добавил он. Компании из этих секторов смогут эффективно переложить рост издержек на потребителей без особого ущерба для продаж.

«Важный аспект заключатся в том, что следует выбирать стабильные и консервативные компании, динамика которых характеризуется низкой волатильностью, высокой маржинальностью, низкой долговой нагрузкой и хорошей дивидендной доходностью. Понятно, что не стоит ожидать экспоненциального роста от таких компаний. Эти компании надежны в первую очередь в плане регулярности выплат и динамики дивидендов, так называемые дивидендные аристократы. Такие активы, как правило, идеально подходят для консервативных инвестиционных портфелей пенсионных фондов», — рассказал эксперт.

Криптовалюта

Анастасия Тарасова выразила мнение, что инвестиции в криптовалюту в нынешних условиях могут быть рискованными, поскольку это чрезвычайно волатильный инструмент. Она подчеркнула, что точно не стоит вкладываться в неизвестные активы.

«В кризис всегда активизируется огромное количество мошенников, предлагающих вложиться под невероятно высокие проценты. Однако любая доходность выше банковского депозита в 20% — очень и очень серьезный риск», — предупредила она.

Драгоценные металлы

Что касается сырья, то традиционный защитный актив, золото, едва ли позволит спасти сбережения от инфляции, полагает Евгений Шатов.

Однако Анастасия Тарасова считает, что золото и металлические счета могут быть интересны как вложение на долгосрочную перспективу, поскольку из-за неопределенности в геополитике цены на них относительно волатильны. И если в ближайшее время что-то изменится в сторону урегулирования, то стоимость золота неминуемо снизится, отметила она.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.