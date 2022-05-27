Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Приморье
Полиция проводит проверку по факту столкновения двух автомобилей в Находке (Приморский край). Женщина-водитель погибла.
Авария произошла вечером 27 мая на улице Шоссейной. Автомобиль Toyota Sprinter Carib лоб в лоб столкнулся с Honda Insight. Женщина 1981 года рождения скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Травмы получили участники аварии 2004, 2006 и 2017 годов рождения. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства столкновения.
25 мая сообщалось о гибели человека в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса. Еще три человека получили травмы.