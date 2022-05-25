Один человек погиб в массовом ДТП с автобусом в Липецкой области
Два легковых автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Липецкой области. Один человек погиб.
Авария произошла в районе села Фащёвка в Грязинском районе. По данным ГИБДД, водитель машины «Нива» 1980 года рождения совершал обгон автобуса, но не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2101, а затем ударил автобус. Об этом сообщает GOROD48.
Водитель «Нивы», а также две его пассажирки 1963 и 1956 годов рождения получили травмы. Пассажиры автобуса не пострадали. 81-летний водитель «ВАЗа» скончался.
В Госавтоинспекции уточнили, что за сутки в регионе в ДТП различные травмы получили семь человек. В Липецке «Газель» столкнулась с мотоциклом Honda, водитель мотоцикла госпитализирован. В Елецком районе два водителя пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки. Кроме того, в Липецке иномарка сбила женщину вне зоны действия пешеходного перехода.