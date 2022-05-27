Особый противопожарный режим введут в муниципалитетах Коми в июне

В муниципалитетах Коми в июне начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписала первый зампред республиканского правительства Эльмира Ахмеева.

Согласно документу, с 1 июня режим вводится в Сыктывкаре, Вуктыле, Печоре, Ухте, а также Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах. С 10 июня — в Усинске, Воркуте и Инте.

Как уточняет ИА «Комиинформ», на территории населенных пунктов будут установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Людям запретят проводить огневые работы, в том числе на личных садовых и огородных участках.

Органы местного самоуправления должны отработать порядок действий на случай угрозы перехода огня от лесных пожаров на населенные пункты, предусмотреть устройство дополнительных источников водоснабжения и подъездов к ним, организовать разъяснительную работу с населением.