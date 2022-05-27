Подросток утонул в котловане в Омской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 15-летнего школьника в Омской области. Подросток утонул в котловане, заполненном водой.

Трагедия произошла 26 мая недалеко от села Азово. Ученик Привальновской средней школы с товарищем поехал кататься на велосипеде в сторону котлована. Во время купания подросток утонул, пишет ИА «Омскрегион».

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии. В ходе проверки будет дана правовая оценка действий органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

26 мая под Омском семиклассник утонул в аквапарке, где было организовано празднование окончания учебного года. Мальчик не умел плавать, но пошел кататься с горок и не смог выбраться из бассейна.