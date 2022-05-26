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Семиклассник утонул в аквапарке под Омском

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Фото: politotdel.ru
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Под Омском семиклассник утонул в аквапарке во время катания с горок. По данным «Известий», ЧП случилось в четверг, 26 мая, на базе отдыха «Политотдел».

Ребенок приехал на базу отдыха с одноклассниками, учителем и несколькими родителями накануне — для детей организовали празднование окончания учебного года, уже 26 мая они должны были вернуться в Омск.

Известно, что мальчик не умел плавать, при этом всё равно пошел кататься с горок и утонул в бассейне. Спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

22 мая в Следственном комитете РФ сообщили о гибели четырехлетнего мальчика в бассейне фитнес-клуба в городе Королеве Московской области.

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