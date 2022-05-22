Четырехлетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в подмосковном Королеве

Четырехлетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Королева в Московской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Подмосковью.

По данным следствия, накануне ребенок находился с родственниками в бассейновой зоне, но в какой-то момент, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, малыш спрыгнул с обходной дорожки в воду.

«Через непродолжительное время мальчик был извлечен из воды, однако, несмотря на попытки оказания первой медицинской помощи, он скончался», — сказали в ведомстве.

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Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребенка (п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ).

Очевидец и клиент клуба Ольга рассказала «Известиям», что вытащил ребенка из воды другой клиент. По словам женщины, тренер даже не подошел к мальчику, а лишь указывал на табличку, в которой сказано, что ответственность за детей несут родители. Скорая помощь приехала быстро. Также Ольга отметила, что тогда было много людей из-за того, что в заведении проходил день открытых дверей.

В декабре 2021-го в Красноярске в детском центре GREK Land трехлетняя девочка едва не погибла на батуте. Она была госпитализирована с травмами в области грудной клетки. Во время спуска с батута вокруг шеи ребенка обмотался канат.