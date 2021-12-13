Девочка едва не погибла на батуте в детском центре Красноярска

В Красноярске в детском центре GREK Land трехлетняя девочка едва не погибла на батуте. Она госпитализирована с травмами в области грудной клетки. Мать ребенка написала заявление в полицию.

В правоохранительных органах рассказали, что несчастный случай произошел вечером 12 декабря. Во время спуска с батута вокруг шеи ребенка обмотался канат. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее сообщалось, что на Камчатке завершили расследование дела о травмировании шестилетнего ребенка на батуте. Он пострадал при опрокидывании надувного аттракциона при сильном порыве ветра.