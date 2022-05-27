На подмосковной трассе произошло ДТП с 16 машинами

Крупное ДТП с участием сразу 16 машин произошло в Подмосковье в пятницу, 27 мая. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного МВД.

На 26-м км Новорязанского шоссе (М-5 «Урал». — Ред.) у водителя фуры отказали тормоза.

По предварительной информации, травмы получили три человека.

Подробности происшествия пока уточняются.

Днем ранее в аварии с двумя машинами в Алтайском крае пострадали три человека. Один из автомобилей в результате столкновения опрокинулся.