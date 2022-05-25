Три человека пострадали в ДТП на тракте в Алтайском крае
Два автомобиля столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае. Три человека получили травмы.
По данным Госавтоинспекции, днем 25 мая водитель автомобиля Nissan 1991 года рождения при движении в направлении села Плешково не уступил дорогу машине Land Rover, которая следовала из Бийска в Барнаул. Один из автомобилей в результате столкновения опрокинулся.
По факту ДТП проводится проверка. Пострадали три человека, пишет altapress.ru.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области один человек погиб и трое пострадали в результате массового ДТП с участием автобуса. Водитель машины «Нива» обгонял пассажирский транспорт, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, а затем ударил автобус.