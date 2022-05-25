Реклама
Прямой эфир
Туризм
РДЖ возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией с июня
Мир
Россия не получила от Италии план по урегулированию ситуации на Украине
Мир
НАТО заявила об иммунитете от ответственности по Сербии
Мир
В МИД РФ указали на попытки США привлечь больше стран к санкциям против РФ
Политика
Путин назначил генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС России
Мир
В Кремле прокомментировали смену риторики западных СМИ по отношению к РФ
Политика
ГД приняла в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для контрактников
Общество
В Рособрнадзоре исключили влияние выхода из Болонской системы на формат ЕГЭ
Мир
В Турции оценили возможность выхода страны из НАТО
Общество
Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ
Экономика
H&M может расторгнуть договоры аренды с ТЦ в числе первых

Три человека пострадали в ДТП на тракте в Алтайском крае

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два автомобиля столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае. Три человека получили травмы.

По данным Госавтоинспекции, днем 25 мая водитель автомобиля Nissan 1991 года рождения при движении в направлении села Плешково не уступил дорогу машине Land Rover, которая следовала из Бийска в Барнаул. Один из автомобилей в результате столкновения опрокинулся.

По факту ДТП проводится проверка. Пострадали три человека, пишет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области один человек погиб и трое пострадали в результате массового ДТП с участием автобуса. Водитель машины «Нива» обгонял пассажирский транспорт, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, а затем ударил автобус.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022