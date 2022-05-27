Самые загрязненные места отдыха у воды назвали в Благовещенске

Водолазы обследуют дно водоемов перед началом купального сезона в Благовещенске. Наибольшее количество мусора обнаружено в районе ручья Буяновского в Моховой пади и в реке Зее в районе переулка Связного.

На текущий момент водолазы завершили подготовку прибрежной части в семи местах отдыха из восьми заявленных. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». Берега водоемов очищают сотрудники коммунальных служб, они убирают ветки, стекла и другой опасный мусор. Купальный сезон начнется 1 июня.

В Амурской области будет организовано 21 официальное место отдыха у водоемов. Готовность территорий к открытию купального сезона проверит комиссия, в состав которой входят сотрудники инспекции по маломерным судам, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, а также местных администраций. Работа комиссии началась с Белогорского округа, Серышевского района и Белогорска. Проверки закончатся до 15 июня в Ромненском округе и Октябрьском районе.