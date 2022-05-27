Более 350 пришкольных и 11 загородных лагерей откроют в Липецке

В Липецкой области через несколько дней начнется летняя оздоровительная кампания. Около 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять более 42 тыс. детей, сообщает региональное управление образования и науки.

В июне откроют 11 загородных и более 350 пришкольных лагерей, а также 80 лагерей труда и отдыха, созданных на базе образовательных организаций. Кроме того, этим летом возобновят работу 45 палаточных лагерей.

GOROD48 со ссылкой на ведомство пишет, что в этом году заполняемость детских лагерей вырастет до 1005. Дано разрешение на проведение массовых мероприятий на открытых площадках, организацию экскурсий для детей на открытом воздухе.

В Липецкой области, как напоминает Lipetskmedia, создан единственный в Центральном федеральном округе кластер детских оздоровительных лагерей. Его сформировали на общей территории «Елочки», «Чайки», «Орленка».

ам оборудовали большой веревочный городок, троллейный спуск, площадку для игры в лазертаг. Планируется открыть крытый каток с искусственным льдом и построить арт-площадки и амфитеатр, зоны спорта с тиром, велосипедной и лыжной трассами, скалодром, полосу препятствий.