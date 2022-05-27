Роскомнадзор составил протоколы на ряд зарубежных интернет-ресурсов

Роскомнадзор в пятницу, 27 мая, составил административные протоколы против ряда зарубежных интернет-компаний, которые отказались локализовать базы данных пользователей из России. Среди сервисов Airbnb, Pinterest, Apple и другие.

«Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные», — сообщило ведомство.

Там добавили, что в отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Google — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

Санкция за это правонарушение предусматривает штраф от 1 млн до 6 млн рублей. В случае невыполнения условий сумма двукратно возрастает.

По законодательству РФ оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Это необходимо для обеспечения защиты персональных данных.