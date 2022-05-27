Владелец Zara перевел часть сотрудников в режим простоя в России

Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие, перевела часть сотрудников в РФ в режим простоя, но не уточнила, сколько человек. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе компании в пятницу, 27 мая.

«Сотрудники выполняют работу исходя из текущей производственной необходимости, или находятся в ежегодных оплачиваемых отпусках, или в режиме простоя — в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ», — сказали в пресс-службе.

Вопросы, которые связаны с работой более чем 9 тыс. сотрудников компании, остаются в приоритете для нее. Для всех работников был разработан план поддержки, заявили в Inditex.

Согласно ТК, оплата в режиме простоя имеет три варианта. Если ситуация произошла по вине работодателя, то сотрудники получают не менее двух третей средней зарплаты в регионе. Если произошедшее не зависело от работодателя и работника, то простой оплачивают в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада. Если по вине работника — не оплачивается только виновному, а оплачивается всем остальным.

Inditex решила приостановить работу в РФ 5 марта. В компании указали, что в текущих обстоятельствах не могут гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в стране. На долю Российской Федерации приходится около 8,5% операционной прибыли группы.

21 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что Inditex готова вернуться в Россию, но после того, как решит свои проблемы с логистикой. Замминистра ведет все переговоры о возобновлении работы иностранных компаний в РФ со стороны Минпромторга. Он заявил, что H&M и Zara не должны находиться в перечне системообразующих организаций — такие предприятия пользуются господдержкой в РФ.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сказал «Известиям», что официально Zara еще не уведомляла ТЦ об открытии магазинов.

23 мая источник «Известий» на потребительском рынке заявил, что магазины Zara могут возобновить работу в РФ под другим брендом, созвучным с реальным названием. Компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.