Песков не стал комментировать «пророчество» Жириновского об Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать «пророчество» ушедшего из жизни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский станет последним президентом Украины.

Он отметил, что это не входит в компетенции Кремля.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями — комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения», — заявил Песков журналистам.

До этого, 14 марта, губернатор Хабаровского края, координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев обнародовал в своем Telegram-канале публикации из его книги с «пророчествами» Жириновского. Одно из них было сделано политиком весной прошлого года: «Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины».

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Политик был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.