В ходе отступлении ВСУ бросили несколько Javelin под Северодонецком

В ходе отступлении ВСУ бросили несколько Javelin под Северодонецком

2022-05-27 09:52:14

2022-05-27 09:52:14

2022-05-27 09:52:14

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